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英國查爾斯王子感染武漢肺炎
首頁 / 地方

因應突發事件多樣 東港警防暴臂盾上陣

最新更新：2020/03/25 18:34

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）警察街頭事故多樣且狀況複雜，現行警用盾牌大而重，要應付突發危機不便。屏東東港警分局長劉清俊透過地方捐助善款，購買20個防暴臂盾，讓第一線員警執勤安全更有保障。

「防暴臂盾」有防刀、棍及快速破窗等功能，是一面採鋁合金打造，呈現U型的小盾牌。當遭歹徒持武器襲警，可迅速配戴在前手臂抵擋防護，進而攻擊壓制，另外設置在臂盾前方的鐵片，也能順利破窗，能在員警攻堅行動中提供強力防護。

對於處置因民眾情緒不穩的突發性攻擊事件或酒醉鬧事等狀況，能有效遏止，並保護員警執勤安全，發送各外勤單位使用可放在巡邏車上，讓基層處理棘手案件時，垂手可得做為防禦武器；若狀況升高時，仍可視現場情形，一面執行攻擊、一面進行防禦，執勤更能得心應手。

劉清俊表示，員警在外執行勤務或處理事故，常有不可抗力突發事故，如果就近沒有掩蔽物供防禦，容易受傷，防暴臂盾提供員警執勤使用，分局的每個外勤單位都有1至2面的臂盾。

東港警分局基層員警指出，防暴臂盾不在現行的標準配備，但重量只有約600公克的臂盾搭配隨身警棍，真的非常好用，目前其市縣市警方，以及屏東縣其他警分局在使用。（編輯：孫承武）1090325

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