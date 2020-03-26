社子島開發案審議險爆衝突 需補資料再審

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市都委會今天審議社子島細部計畫案，經討論後，要求補充議員等意見，下次續審。開會過程中，北市府委員提及拆遷補償和安置計畫、區段徵收等內容，遭居民抗議險爆衝突。

台北市都市計畫委員會下午審議社子島細部計畫案，會議召開前，反對及支持區段徵收的居民先在市府大樓前陳情，分別開記者會表達訴求。

出席都委會的時代力量台北市議員黃郁芬說，上次會議召開時間在2月27日，期間有委員建議北市府應跟居民說明，像區段徵收、保留當地聚落紋理等內容，事後都沒下文，此外，上次會議提出疑問委員，今天好像未被通知出席，這樣如何解決委員疑問。

府內委員、台北市地政局長張治祥說，議員及里長提及安置補償條件、家戶訪查部分，家戶訪查是因需要二階段環評才進行調查，非針對區段徵收，至於民眾關心的安置議題，內政部要求開聽證會，有達成且幾乎採納居民意見。

張治祥提及北市府規劃拆遷補償、剔除區段徵收等內容時，遭居民抗議。

都委會主席、副市長彭振聲最後決議，要求市府相關單位統整議員、里長意見後，納入下次會議再討論。

社子島自救會發言人李華萍會後受訪時說，針對剔除區段徵收，北市府設置相關條件嚴苛，許多弱勢居民無法達到申請條件，並非所有居民都可申請，才引發抗議；若北市府要剔除區段徵收應全區一致，也可針對區段徵收進行家戶訪查，居民一定配合。（編輯：張銘坤）1090326