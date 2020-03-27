路面塌陷遭疑修復效率 高市：將做地盤改良

高雄市中華、林森路口26日下午出現約百公分直徑、深數公尺的坑洞，工程單位獲報緊急到場圍籬，市府水利局指出，地下埋設污水管線疑因地層下陷致路面塌陷，27日開挖並做土石回填，預計28日下午可恢復通車，將擇日做地盤改良。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 109年3月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄市長韓國瑜自詡「路平」是重要政績，卻常出現路面淘空下陷。民眾通報位在中華、林森路口路面下陷遲未修復質疑效率，水利局表示，預計明天恢復通車，將擇日做地盤改良。

日前才發生三民區河濱街道路坑洞摔傷騎士送醫事件，26日下午市中心的中華、林森路口又出現約直徑近百公分、深約5公尺坑洞，工程單位緊急圍籬，但是近一天交通不便，路面迄未修復，前金區三川里長莊晉勳怒而在臉書貼文，怒批高雄市成了「萬坑之都」。

市府水利局指出，地下埋設污水管線疑因地層下陷致路面塌陷，水利局今天開挖並做土石回填，預計明天下午可以恢復通車，將擇日做地盤改良，才能確保地面不再下陷。

莊晉勳於臉書貼文指出，據民眾於2019年向市府1999通報道路不平有1萬7394件，足足比2018年多出1萬多件，質疑韓國瑜執政下的高雄市成了「萬坑之都」。有關里長質疑通報件數比前年多出1萬件，市府研考會回應，107年通報件數1萬1130件、108年通報1萬3709件，並無莊晉勳所說多出萬件的情形。

至於道路坑洞多，研考會表示，應與氣候變化、暴雨有關，感謝民眾關切路況及密集通報。（編輯：謝雅竹）1090327