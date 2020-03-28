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武漢肺炎28日新增16例確診 14例境外移入2例本土
首頁 / 地方

竹市議員結合宮廟做愛心 捐3800瓶防疫酒精

最新更新：2020/03/28 13:36
新竹市牛埔勝安宮與新竹市議員陳啓源合作，28日捐出共3800瓶防疫酒精隨身瓶給新竹市香山區學校與多個社福單位，盼能提升防疫強度。（新竹市議員陳啓源提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年3月28日
新竹市牛埔勝安宮與新竹市議員陳啓源合作，28日捐出共3800瓶防疫酒精隨身瓶給新竹市香山區學校與多個社福單位，盼能提升防疫強度。（新竹市議員陳啓源提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年3月28日

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）武漢肺炎疫情延燒，新竹市議員陳啟源攜手新竹市牛埔勝安宮，今天捐出3800瓶防疫酒精隨身瓶給學校與社福單位，盼能提升防疫強度，讓民眾安心就學、工作。

陳啟源在上午的捐贈活動中受訪指出，牛埔勝安宮對於公益活動不遺餘力，這次提供隨身型噴霧防疫酒精給香山地區多個學校、機關及團體，展現王母娘娘的慈悲精神。

勝安宮主委陳成勳受訪表示，武漢肺炎疫情延燒，為宣揚王母娘娘消劫救世精神，今天與陳啟源共同捐出3800瓶、每瓶約60毫升的防疫清潔酒精隨身瓶。

陳成勳說，這些酒精隨身瓶將提供給新竹市香山地區公立高中以下共14所學校及多個社福單位，加強在外就學、執勤、社福等工作的人員的自身防疫。

陳成勳指出，今天捐出3800瓶酒精隨身瓶後，將再提供3000瓶防疫酒精隨身瓶，將於4月5日及4月11日上午10時在勝安宮前廣場發放，提供市民「領號索取」，一同做好自身清潔、消毒，為防疫盡一分心力。（編輯：戴光育）1090328

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