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防疫無死角 金警電子圍籬智慧監控

最新更新：2020/03/28 15:46
金門縣警局28日表示，為防堵武漢肺炎疫情破口，警方特別跨單位組成聯合稽查小組，到夜店、視聽歌唱業等場所加強查察，並勸說業者於防疫期間自主停止營業14天。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真　109年3月28日
金門縣警局28日表示，為防堵武漢肺炎疫情破口，警方特別跨單位組成聯合稽查小組，到夜店、視聽歌唱業等場所加強查察，並勸說業者於防疫期間自主停止營業14天。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真　109年3月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）武漢肺炎疫情，民眾最怕居家檢疫者「趴趴走」。金門警方表示，「電子圍籬智慧監控系統」整合CDC居家隔離與檢疫資料，結合電信業者定位資訊，以圖形化介面供警方觀測疫情。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，對於外界關心「電子圍籬智慧監控系統」監控措施，金門縣警局行政科表示，配合中央流行疫情指揮中心建置的這套「電子圍籬智慧監控系統」，整合CDC居家隔離與檢疫資料，並結合五大電信業者的定位資訊，以圖形化介面供警方勤務指揮中心觀測疫情使用。

勤指中心發現系統顯示警告民眾離開居家檢疫（隔離）警示時，會派遣線上警網馳赴現場，查看居家檢疫（隔離）者動態後，依規定通報衛生局派員處置，如屬故意由衛生局裁罰最高處新台幣100萬元。

縣警局表示，為防止部分返國鄉親未依居家檢疫規定，到密閉人潮聚集易引起群聚感染的營業場所，形成防疫破口，警方與衛生局等單位組聯合稽查組，到夜店、視聽歌唱業等場所查察，透過「M-POLICE」警用行動載具，查驗是否為居家檢疫者，並即時通報裁罰、強制安置，並對業者加強勸說防疫期間自主停止營業14天，防止疫情擴大感染。

對於防制居家檢疫民眾隨意外出，由衛生局等單位每天主動監測2次，各分駐派出所警員主動巡視居家檢疫者居所，每天不定時以電話及視訊關懷，提供諮詢及需求轉介。

在定點檢疫場所收容居家檢疫隔離者執行部分，縣警局指出，自2月5日到3月25日止先後收容50多人，檢驗結果都是陰性。且定點檢疫場所房數充足，足以因應金門目前狀況，24小時派駐警衛維護週遭安全，防止居家檢疫者擅自外出。

依警方新聞稿統計，到27日為止，共查獲違反居家檢疫案件6件。3件散布假訊息案件中，分別緩起訴和簡易判決各1件，罰金各10萬；1件違反社會秩序維護法，裁罰1萬元。（編輯：孫承武）1090328

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