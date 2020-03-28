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花蓮豐濱鄉長涉案遭解職 江莉婷代夫出征當選

最新更新：2020/03/28 19:42

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣豐濱鄉前鄉長邱福順涉及幽靈人口案，被判當選無效。花蓮縣選委會今天進行鄉長補選，邱福順的妻子、國民黨籍候選人江莉婷代夫出征當選豐濱鄉鄉長。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，今天全鄉的7個投開票所防疫工作滴水不漏。選務人員戴上口罩、手套，站在投票所門口替民眾量額溫確認健康狀況、雙手噴酒精消毒。此外投票圈選處也拉開1公尺間距。

豐濱鄉為花蓮海岸線鄉鎮，依花蓮縣選委會統計，第18屆鄉長缺額補選，總投票人數3985人。這次補選有6人登記參選，包括被判當選無效的邱福順的妻子江莉婷，她是現任豐濱鄉衛生所主任，以958票當選。

參加補選的其他5人，還包括2位前鄉長張進德Lekal．Kacaw、李啟誠、前鄉公所秘書林慶龍、現任代表會主席曾金水，以及前鄉代林俊榮。

國民黨籍的邱福順在107年11月24日的鄉長選舉，以2125票當選。但他與分屬不同選區的鄉代林長榮、嘎助．馬庫兒等3人，在鄉長、鄉代選舉涉嫌引進幽靈人口，連雞舍也有人設籍，遭花蓮檢方依「妨害投票罪」起訴，今年1月二審定讞。

嘎助．馬庫兒被判當選無效後，今年1月已由落選頭、前豐濱鄉長劉靜芳遞補。林長榮當選無效解職後，本應由落選頭蔡武良遞補，但蔡也因幽靈人口案，被法院宣告褫奪公權2年，因此也要辦理第一選區鄉代表出缺補選，預計5月2日投票。（編輯：孫承武）1090328

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