兒童節連假 北市要求各國小勿出紙筆作業

（中央社記者梁珮綺台北31日電）兒童節連假即將到來，不過，因應武漢肺炎疫情，台北市教育局今年首度將兒童月多項活動延至7月，並發函到各國小，要求連假不要出紙筆作業給學童，改由學生自主學習。

教育局長曾燦金受訪時表示，4月2日至5日連續假期，希望父母、老師給孩子一個真正的兒童節，「不要有抄抄寫寫的制式作業」，讓孩子自己規劃學習與生活。

士林國小六年級學生陳品男說，以往連假期間，學校都會出生字練習、作文等作業，讓他覺得很枯燥，今年取消紙筆作業，打算要寫遊戲程式。他笑說，其他同學的兒童節願望是不要有任何作業，可以出門玩，防疫期間不方便出門的話，希望能宅在家打電動。

台北市教育局每年兒童節時都會推出兒童月系列活動，以往舉辦時間為4月一整個月，不過，今年因俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，首度將多項活動延至7月。

教育局國小教育科長鍾德馨告訴中央社記者，主活動「台北。我的家」將於7月11日在大安森林公園舉行，有街頭遊戲、野餐、營養珍食體驗等活動；7月各週也將在12行政區舉辦星光電影院，地點會是在各區某學校的視聽中心或露天場所。

鍾德馨表示，往年兒童月會有社教場館等優惠，今年同樣有這些規劃，只是時間拉長為4月至7月，同時會發放券給弱勢生，8月底前可憑券免費進入兒童新樂園。

今年兒童月有「台北i學習」、「微夢想旅行」、「台北。我的家」、「兒童快樂fun暑假」、「歡樂地圖」等項目。（編輯：李亨山）1090331