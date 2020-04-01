台南鳳梨進入產季 黃偉哲力推多吃兼做公益

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市長黃偉哲繼公開煮麵、吃麵，力薦各農會推出的特色農產好麵後，今天又為進入產季的鳳梨代言。他說，多吃鳳梨保健康，免疫力跟著提高，還可以做公益，一舉數得。

台南市關廟、龍崎等地栽種的鳳梨陸續進入產季，有農民擔心今年的鳳梨銷售狀況可能會受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台南市政府農業局不敢輕忽，提早展開內、外銷市場通路拓展與行銷。黃偉哲上午連趕兩場行銷活動，大口吃鳳梨，盼民眾多支持。

龍崎區公所配合市府推出「鳳梨好筍季產業文化活動」，結合企業認購在地小農鳳梨，每售出一箱訂價新台幣500元的鳳梨，公所就從中提撥100元為獨居老人供餐基金。另外，台南郵局與關廟區農會合作，讓全台民眾可上郵政商城網站購買台南關廟金鑽鳳梨。

黃偉哲表示，台南有很多優質特色農產品，前一段時間搭上許多民眾到大賣場買泡麵的風潮，幫忙促銷台南各農會推出的特色好麵。大家看到他煮麵、吃麵的樣子很熟練，是因為本來就常吃，「已經練很久了，不是臨時學的」。

他說，台南是台灣重要鳳梨產地，現在吃台南鳳梨正是時候；加上又是防疫的關鍵時刻，鳳梨中的鳳梨酵素可幫助維持身體健康。多吃台南的優質鳳梨，免疫力自然增強，還可以做公益，一舉數得。

黃偉哲表示，因武漢肺炎疫情持續，帶動網路購物宅經濟型態。網路購物成為最直接、最便利、最貼近民生的平台，可將農產品新鮮直送到消費者的手上，在這時機更顯得重要，未來將加強推動。（編輯：謝雅竹）1090401