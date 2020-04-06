罷韓2階連署查對完成 高市選委會擬提前送中選會

（中央社記者王淑芬高雄6日電）「罷韓」公民團體送交逾40萬份2階連署書，高雄市選委會已完成查對。市選委會總幹事袁德明今天表示，若委員會議同意查對結果，不排除提前在8日將連署人名冊結果送中選會。

袁德明接受中央社記者電話採訪指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，防疫是目前市府首要工作。各相關單位忙於防疫工作，考量防疫優先，如果明天高雄市選委會委員會議對連署書查對結果沒有意見，考慮8日就將連署人查對名冊結果提報中央選舉委員會。

對於市選委會可能提早將連署人名冊提交中選會，有藍營議員私下認為，韓國瑜如能順利安然度過罷韓投票（暫訂的6月13日）危機，盼議會質詢能回歸理性監督，降低議員質詢「逢韓必反」砲火。

時代力量市議員黃捷電話受訪質疑「顯示市選委會在配合護韓」。她認為，以國民黨團在議會人數上優勢，一旦延會到5月中旬開議，等議程要走到總質詢，勢必要到6月底；不管是國民黨團配合延會，還是高雄市選委會配合提早提交連署書名冊，都不會影響市民罷韓的決心，因為2階龐大的罷免連署書已顯示市民罷韓意志堅定，她對市府團隊、韓國瑜的監督都不會鬆懈。

公民團體推動罷免高雄市長韓國瑜，在3月9日送出40萬7000多份罷韓2階連署書，經過近一個月的資料查對，市選委會日前也說明已寄發2000多份的連署書查詢單，查對連署內容。

依選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核；經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票，公民團體預估罷免投票時間可能是6月13日或下旬。以高雄市公民數約228萬計算，罷免第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免票數，且同意票數要達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：孫承武）1090406