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苗栗醫院提供平板視訊探病 病患家屬足感心

最新更新：2020/04/06 17:17

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）中央流行疫情指揮中心宣布4月2日起禁止探病。衛福部苗栗醫院為兼顧防疫和住院病人心理照護需求，提供行動通訊平板進行「視訊探病」，這項服務讓病患、家屬感到貼心又安心。

衛福部苗栗醫院院長李明輝今天表示，醫院目前依照中央流行疫情指揮中心指示，自4月2日起禁止探病，但苗栗地區民風較傳統且人情味濃厚，為因應防疫實施全面禁止探病，除鼓勵民眾改以視訊或電話等方式探病，院方也提供「視訊探病」服務，以視訊連線協助家屬與病患做零距離的關懷傳遞。

苗栗醫院指出，「視訊探病」服務採預約制，只要前一天向各樓層護理站約定時間，院方將提供小巧方便的平板電腦，由護理人員帶到病房協助連網，病患及家屬即可透過影像面對面互動，讓彼此更安心。

院方表示，面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展，醫院目前防疫措施除加強門禁管制、出入口分流，入口處設置有遠紅外線體溫監測儀監測進入醫院者體溫外，民眾也須戴口罩及提供健保卡或身分證等相關文件，經確認TOCC評估後才能進入醫院，並將有疑似症狀或旅遊史的民眾，和一般病人的就診動線進行分流，盡力全面防堵疫情。（編輯：方沛清）1090406

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