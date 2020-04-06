少婦送醫半路臨盆 警消騎樓圍臨時產房當街接生

台中市第三警分局正義派出所表示，日前有一名計程車司機衝進派出所求助，表示有孕婦要前往醫院待產，卻因即將臨盆等不及，消防人員只好在騎樓接生，員警則拉開棉被遮蔽，充當臨時產房。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年4月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）24歲黃姓孕婦日前在前往醫院路上發現胎兒已冒出頭，即將臨盆，消防人員只好在騎樓接生，員警則拉開棉被遮蔽，充當臨時產房，幸虧孕婦最後順利產下女嬰，現場人員都相當感動。

台中市第三警分局正義派出所今天表示，日前突然有一名計程車司機衝進派出所求助表示，有名孕婦準備要前往醫院待產，卻因即將臨盆等不及，又無法坐上計程車，急需協助，員警趕抵現場並通報消防單位，同時安撫產婦情緒。

消防人員指出，到場時已經可以看到胎兒部分的頭露出，隨即將產婦移至擔架上，並由現場員警拉起救護棉被充當帷幕，保護產婦隱私，也成為街頭版的臨時產房。

消防人員隨後拿出急產用生產包，引導協助黃女順利生產，並細心檢查新生兒是否有臍帶繞頸狀況，之後再將嬰兒口、鼻的黏液吸出，最後以毛毯包裹嬰兒，進行各項生命徵象評估，並將產婦、嬰兒送抵醫院。

救護人員周厚誠、蔡政佑以及現場員警梁嘉宏、朱君涵都未婚，員警指出，從警以來雖看過許多奇怪案件，但卻是第一次在街頭協助產婦接生；救護人員則說，幸虧憑藉平時訓練，才能順利在人來人往的騎樓完成接生任務。（編輯：洪學廣）1090406