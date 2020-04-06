連假遊11景點防疫 高市公教醫清查列管

（中央社記者程啟峰高雄6日電）清明連假各大景點人山人海，指揮中心針對各大景點發出國家級警報。高市府、全市中小學及市內部分大醫院今天起清查清明連假曾去過這11處景點人員，將納入防疫旅遊史列管。

中央流行疫情指揮中心4日透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，針對屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等11處景點發出國家級警報。

高雄市政府表示，上午即通令所屬員工，清明連假曾去過這11處者須自主健康管理14天，並造冊列管，有虛偽不實或造假，查證屬實將予懲戒。

高市府指出，教育局在下午也通令全市中小學，清明連假有去過這11處風景區的師生，若無症狀者須自主健康管理14天，仍可上學；若出現症狀者，不要到校並立即就醫。

另外，高雄長庚醫院、鳳山醫院今天起將清明連假去過這11個景點納入防疫旅遊史，加強進出醫院人員把關；高雄醫學大學附設中和紀念醫院加強詢問來院民眾，清查清明連假是否去過這11個景點；高雄榮民總醫院、阮綜合醫院沒跟進，來院旅遊史的把關一如往常。（編輯：戴光育）1090406