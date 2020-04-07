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抽中新北市400萬人口套房首獎 女市民歡喜交屋

最新更新：2020/04/07 14:03

（中央社記者葉臻新北7日電）新北市人口去年4月突破400萬，市府當時為了慶祝舉辦抽獎，由設籍深坑的黃小姐抽中價值新台幣457萬元的淡水小套房，日前完成交屋，黃小姐也特別寫信至市長信箱表達感謝。

新北市人口2019年4月27日突破400萬人口，新北市府當時為此舉辦「新北友好市400+暨戶政展」，由設籍深坑區的黃小姐抽中首獎、價值457萬元的淡水「海洋都心3：中央花園」17坪小套房。

黃小姐日前順利完成交屋後，特別寫信至市長信箱表達感謝，她在信中表示，這是一場有溫度的交屋，期待未來能在新北蘊育更美好的生活。

新北市政府民政局表示，黃小姐是位低調的上班族，兼顧工作與家庭，當初為了孩子學區及教育資源，特別從外縣市遷入新北市設籍，很驚喜中了頭獎，除了老公與親戚外，沒告訴其他人。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，新北市自400萬人口達標以來，截至今年3月底已增加2萬3620人，其中林口、淡水、汐止、新莊、板橋、五股及新店等7個行政區，人口成長皆逾千人，以成長率而言，林口成長4.45%最多，淡水2.77%居次，再來是五股、八里及汐止。（編輯：李錫璋）1090407

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