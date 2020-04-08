中市民政人員拚防疫 第二預備金做加班費

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，站在防疫第一線的民政人員壓力沉重，台中市長盧秀燕（左3）8日前往北屯區公所感謝里幹事，發放每名里幹事1張面額新台幣1000元的超商商品券做為獎勵。中央社記者郝雪卿攝 109年4月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）隨著武漢肺炎疫情持續延燒，居家檢疫及隔離人數暴增，站在防疫第一線的民政人員壓力沉重，台中市長盧秀燕今天宣布，將動支第二預備金，補足全市民政人員應得的加班費。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市自1月24日至今，居家檢疫民眾人數累計超過1萬多人，在最高峰時期，居家檢疫人數曾多達6700人，目前降到2800多人，里幹事等民政人員站在防疫第一線工作繁重，盧秀燕今天親自前往北屯區公所打氣激勵，感謝這群「守護英雄」。

盧秀燕指出，防疫期間所有里幹事或區公所人員工作負擔加重，由於市府加班費預算都要經台中市議會審議通過，額度有限，因此，她今天除發放每名里幹事1張面額1000元的超商商品券，也宣布動用第二預備金，補足1至3月里幹事及民政人員加班費。

對於居家檢疫及隔離者，里幹事會親送關護包及物資包，盧秀燕表示，關護包及物資包內有溫度計、14天份口罩、市長小叮嚀、防疫諮詢管道手冊等，即日起更提供垃圾袋，讓民眾做好垃圾分類；另外企業也陸續捐贈泡麵、飲料、糕餅等，各項物資多到需分成3個包裝，肯定市民非常「有愛」。

台中市民政局長吳世瑋也說，台中市目前居家檢疫人數雖已下降許多，仍請居家檢疫民眾持續配合防疫規定，解除檢疫民眾也需做好自主健康管理，各民政系統將繼續努力把關，做好第一線防疫工作。（編輯：謝雅竹）1090408