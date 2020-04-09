花蓮卓溪死亡黑熊 研判高處重摔後遭動物攻擊

花蓮縣卓溪鄉3月17日發現一隻母台灣黑熊屍體，經農委會家畜衛生試驗所進行屍體剖檢後研判，黑熊應是從高處墜落導致重傷，再遭動物攻擊致死。（花蓮林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 109年4月9日

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮卓溪鄉南安田區3月17日被民眾發現一隻黑熊屍體，剖檢結果今天出爐，經農委會家衛所等的研判，黑熊從高處墜落重傷再遭動物攻擊致死。

林務局花蓮林區管理處長楊瑞芬表示，部落巡守隊員發現黑熊屍體後隔日，即派員與巡守隊員沿著屍體旁上方邊坡及鄰近獸徑進行巡察，也於現場周圍架設自動照相機輔助，迄今無發現幼熊或其他可疑跡象。林管處將持續與巡守隊進行巡護，共同守護生態環境。

楊瑞芬表示，3月17日在花蓮縣卓溪鄉發現的死亡台灣黑熊，經協請農委會家畜衛生試驗所進行屍體剖檢，依剖檢結果及陳屍處鄰近峭壁且下方斜坡有物體滾刷痕跡，研判這隻母熊生前可能因不明原因從峭壁或高處墜落，右胸嚴重撞擊造成撕裂傷及內出血，重傷狀況下再遭其他動物啃咬，造成腹部臟器露出、腸段遺失，研判綜合這兩個原因導致死亡。

此外，這隻母熊乳房並無明顯腫脹，處於泌乳末期階段，非哺乳期，也沒有懷孕。頭部及體內經仔細檢查並未發現子彈或其他疑似彈藥穿透痕跡，排除槍擊可能。

花蓮林管處呼籲，民眾若於山區發現台灣黑熊切勿驚慌，應安靜謹慎退回、不打擾黑熊並保障自身安全外，請立即通知相關單位協處。（編輯：謝雅竹）1090409