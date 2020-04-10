搭大眾運輸要戴口罩 盧秀燕上公車宣導

（中央社記者郝雪卿台中10日電）中央宣布搭乘大眾運輸工具應戴口罩，台中市長盧秀燕今天親自搭乘公車視察時，發現乘客都全程戴口罩。她說，未戴口罩者，將先柔性勸導，不聽者可開罰3000元至1萬5000元。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心日前宣布搭乘大眾運輸應戴口罩，台中市政府配合中央政策，立即宣布在台中市搭乘公車應全程配戴口罩，並禁止於車內飲食。

盧秀燕上午由台中市交通局長葉昭甫陪同搭公車視察，向乘客宣導防疫資訊外，也感謝駕駛員及乘客配合市府宣導，均全程配戴口罩，遵守禁止飲食規範，讓台中疫情風險降低。

盧秀燕指出，防疫期間，戴口罩一時的不便，可以保護自己及他人的生命安全，市府已宣布即日起搭乘大眾運輸應全面戴口罩及禁止車上飲食；未戴口罩者，將依中央流行疫情指揮中心規範，先柔性勸導，不聽者將依「傳染病防治法」規定開罰新台幣3000元至1萬5000元。

葉昭甫指出，台中市每日有超過35萬人次搭乘公車，為避免疫情擴散，市府依中央流行疫情指揮中心指示，民眾搭乘公車等大眾運輸工具，應全程配戴口罩，實施首日乘車民眾配合度相當高，部分忘記配戴的乘客，經駕駛員提醒後也立即戴上，乘車秩序良好。

交通局表示，到8日為止，只有極少數乘客在司機勸導後仍拒絕配合，當下司機也予以拒載，9日起若經駕駛員勸導無效，既不配合戴口罩也不願下車者，為維護其他乘客權益，由駕駛員報警請其下車，後續依法裁處。（編輯：謝雅竹）1090410