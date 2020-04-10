北市降稅措施 防疫期間助業者度難關

（中央社記者劉建邦台北10日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台北市政府3月間宣布短期紓困措施，台北市稅捐稽徵處今天表示，防疫期間推降稅措施，減稅金額達新台幣近7000萬元，包含降低旅館業、小吃店房屋稅等。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，台北市稅捐處今天發布新聞資料指出，疫情期間為協助業者，北市府提降稅措施，經統計，地方稅減稅近7000萬元，內容有降低房屋稅、調減娛樂稅、免繳牌照稅。

稅捐處表示，北市府主動協助飯店旅館業、餐廳、小吃店等商家降房屋稅，商家因疫情影響導致停業等狀況，可申請樓層停用或縮小營業面積，稅率從營業用稅3%改成非住家非營業用2%，已核定63間飯店旅館業、196間餐廳及小吃店可申請降稅。

稅捐處指出，業者若受疫情影響，也可申請調降娛樂稅，並主動調降課徵娛樂稅業者營業額，共1700餘間受惠，從2月至6月每月各調降30%娛樂稅。

稅捐處表示，交通部訂定紓困振興辦法，補貼遊覽車客運、小客車租賃業今年牌照稅，台北市會配合中央辦理撥付補貼款，預定補貼10萬餘營業車輛，建議民眾若長時間不使用車輛，也可申請停駛或繳銷，能按日免繳牌照稅。另呼籲中央應全額補足地方政府減收房屋稅等措施，才能保障地方政府財政。（編輯：唐聲揚）1090410