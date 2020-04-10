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出席教育委員會 韓國瑜：該做的工作一步不會停

最新更新：2020/04/10 14:36
高雄市長韓國瑜（右）10日主持高市府109年第1次教育審議委員會，逐一頒贈聘書，感謝與會10多名教育審議委員會委員的付出及投入。（高市新聞局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年4月10日
高雄市長韓國瑜（右）10日主持高市府109年第1次教育審議委員會，逐一頒贈聘書，感謝與會10多名教育審議委員會委員的付出及投入。（高市新聞局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年4月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高雄市長韓國瑜今天出席教育審議委員會。由於他脫稿致詞細數一年來施政成果，強調「該做的工作一步都不會停」。有媒體解讀是為公民團體「罷韓」，質疑「施政空轉」的辯護。

韓國瑜今天出席高市府109年第一次教育審議委員，會中頒發聘書給新組成的教育審議委員會委員，並表示高雄城市努力的目標是把教育辦好，照顧弱勢。面對「罷韓」二階段連署書日前宣布過關，他強調，市府該做的工作一步都不會停。

對於媒體解讀，新聞局長鄭照新說，市長強調市府努力做事，有成績與願景，當然不應該淹沒在政治口水中，這對努力奉獻心力服務市民的市府同仁也是一種肯定與激勵。

今天議程不開放採訪，會後由高雄市政府新聞局發布新聞及照片。在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊下，兼任委員會召集人的韓國瑜擔憂弱勢學童的需求，強調學習不能中斷。他向出席委員報告，市府已做好遠距教學、愛心餐券及相關配套準備，照護弱勢族群不遺餘力。

依市府發出新聞稿，韓國瑜細數過去一年來的施政成果，除了致力路平燈亮水溝通、農漁產外銷、招商引資等基礎建設，他也提到辦好教育與照顧弱勢是市府團隊警惕在心、不敢忘記的兩個目標，未來城市的定位要走向國際，因此雄心萬丈籌備有關外師聘請、教材製編、教育資源以及家長師生觀念的突破等，積極推動、落實雙語教育。

高市府教育審議委員會的委員，包括教育局長吳榕峯，以及學者專家、家長會、教師會、教師工會、教師、社區、弱勢族群、教育及學校行政人員等代表。（編輯：黃世雅）1090410

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