嘉縣公布30處觀光熱點 假日前後防疫消毒

（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）嘉義縣政府針對假日前後或連假期間，協調各鄉鎮市公所防疫消毒大隊加強30個重要熱門景點消毒。縣長翁章梁今天前往新港奉天宮前廣場視察觀光熱點的室內外消毒作業。

嘉義縣政府表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，縣府公布列管嘉義縣30個假日外縣市民眾經常造訪的熱點區，並結合鄉鎮市公所的防疫消毒大隊，在連假及週休前後加強區域內的消毒作業。

其中阿里山森林遊樂區、新港奉天宮、梅山太平天梯、民雄鵝肉街與布袋高跟鞋教堂等，更被列為前5大觀光防疫消毒熱點。

翁章梁今天到新港關心觀光熱點的消毒作業，並由環保局長張根穆公布30個防疫消毒熱點與說明消毒方式；隨後，翁章梁一行人步行到新港奉天宮，視察街道的消毒作業，由於奉天宮信徒眾多，因此有設置口罩垃圾桶方便民眾丟棄。

翁章梁指出，在週休假日以及連假期間，全國民眾的流動性相當高，因此，為了在疫情期間，讓遊客可以安心旅遊，縣府在週休前後以及連假，針對30處熱門景點執行防疫消毒作業，盼能降低疫情擴散，

另外，針對在熱門景點的人數總量管制問題，翁章梁說，縣府將會進一步的討論，並盡快做出決定。

環保局表示，若民眾看到防疫大隊在進行消毒作業，請不用擔心，消毒都是經過稀釋的漂白水，並不會對人體直接造成傷害。（編輯：黃世雅）1090410