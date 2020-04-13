竹市公部門就業博覽會 招募防疫工作人員

勞動部推出公部門「安心即時上工」計畫，助薪資較低的打工族、臨時工維持生計，新竹巿政府13日舉辦就業博覽會，市府配合中央政策，迅速盤點出326個工作，提供工作機會，錄取者將加入公部門協助防疫相關工作。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年4月13日

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）勞動部推出公部門安心即時上工計畫，助薪資較低的打工族、臨時工維持生計，新竹巿政府今天舉辦就業博覽會，招募更多人加入防疫工作行列。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿表示，打工族、契約工等非典型勞工，受到武漢肺炎疫情衝擊頗大，市府配合中央「安心即時上工」政策，迅速盤點出326個工作，提供工作機會，錄取者將加入公部門協助防疫相關工作。

竹市府勞工處提供新聞資料表示，其中一名求職者張小姐原本在運動場館擔任清潔員，因受疫情影響，透過雇主介紹參加今天徵才，希望可以多些貼補薪資。

竹市府勞工處長黃錦源受訪表示，勞工處聯合勞動部新竹就業中心，今天在市府幸福廣場舉辦就業博覽會，從提出申請、資格審核、提供職缺、現場面試一次完成，省去跑 3、4個單位的麻煩，提供一站式服務，替民眾媒合職缺。

黃錦源指出，「安心即時上工計畫」適用對象是最近一次的月投保薪資在新台幣2萬3800元（含）以下的勞工；有投保勞工保險或就業保險，於申請登記當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上者。

黃錦源說，為方便民眾查詢參加這次就業方案的身分資格，竹巿府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出「安心即時上工-線上報名服務單」，可上https://reurl.cc/Wd1xmk 填表，詳情也可上「台灣就業通」網站 https://www.taiwanjobs.gov.tw/ 查詢。（編輯：張銘坤）1090413