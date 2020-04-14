落巢黑翅鳶幼鳥經人類照顧長大 野放後久不離去

花蓮縣野鳥學會鳥類收容中心去年底協助照顧2隻落巢的黑翅鳶幼鳥，14日在壽豐鄉志學國小進行野放，黑翅鳶恢復自由後停留在校內樹梢許久。中央社記者張祈花蓮攝 109年4月14日

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮縣野鳥學會鳥類收容中心去年底協助照顧2隻落巢的黑翅鳶幼鳥，經照料後活動力良好，今天在與發現地類似環境的壽豐鄉志學國小野放，小朋友揮手歡送，黑翅鳶待在校園中久久不離去。

今天野放的黑翅鳶屬於2級保育類物種，去年12月底在壽豐鄉193縣道被民眾發現後，由花蓮縣野鳥學會鳥類收容中心安置，由義工細心照料。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟表示，這2隻黑翅鳶幼鳥是同一巢小鳥，被發現的時候身體沒有外傷，飼養過程發現牠們活動力很好，特別選在鄰近發現地、環境相仿的壽豐鄉志學國小野放。

今天被野放的除了2隻黑翅鳶，還有1隻戴勝鳥，志學國小學生在鳥籠兩側安靜觀察，可能因為人太多，黑翅鳶先在籠子內激動拍打翅膀，但打開籠子後，卻沒有馬上飛走，而是躲回角落，突然往外起飛，現場小朋友拍手為黑翅鳶歡呼。

黑翅鳶在校園停留許久，其中1隻站在靠近操場的樹枝上靜靜待著，讓同是鳥類攝影愛好者的校長陳立輝拍得盡興，也有其他鳥類主動靠近剛野放的黑翅鳶，有學生擔心，黑翅鳶剛回到野外會不會被欺負，緊盯黑翅鳶動態。

志學國小長期推展鳥類觀察與研究，校內老師平時就會帶著學生觀察校園內的鳥朋友，也促成這次野放活動，陳立輝說，這是很震撼的生命教育，讓小朋友看到鳥類回歸大自然，對生命、生態更加尊重。

劉國棟表示，黑翅鳶2010年首度在鳳林現蹤後，近年來足跡遍布花蓮各鄉鎮，經學會觀察，這2年都有黑翅鳶幼鳥安置的狀況，整體數量在花蓮不算少見。

劉國棟也提醒民眾，若在野外看見落巢的幼鳥，不要立刻上前撿拾，被人類觸摸過的幼鳥，多數會被母鳥遺棄，應保持距離觀察，盡量讓母鳥協助幼鳥返巢，若真的等不到，最後才是撿拾起來通報相關單位。

林務局、花蓮縣政府與花蓮縣野鳥學會每年皆有合作執行花蓮地區野生鳥類救傷計畫，若有發現鳥類受傷或需要救援的情況，可撥打花蓮縣野生動物救傷專線03-8227431，或聯絡花蓮縣野鳥學會03-8339434由專人處理。（編輯：黃世雅）1090414

花蓮縣壽豐鄉志學國小校長陳立輝（前）打開裝有保育類動物黑翅鳶的鳥籠，讓牠們重返大自然，花蓮縣野鳥學會成員及校內師生在旁全程關注。中央社記者張祈花蓮攝 109年4月14日