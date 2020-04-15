歷年最冷清 新港奉天宮從簡媽祖聖誕停六佾獻壽

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）今天是媽祖聖誕，嘉義新港奉天宮因應防疫取消全台唯一「六佾獻壽」活動，改以簡單祈福團拜儀式，讓祭祀者戴口罩、保持社交距離，也沒邀信眾參與，是往年最冷清的一次。

嘉義新港奉天宮以往在農曆3月23日媽祖聖誕前一天晚上，就開始舉辦祝壽大典，行演「六佾舞」，舉辦「媽祖生晚會」吸引大量信眾，今年因配合防疫將慶祝活動全取消，廟方也沒有邀請信眾參與媽祖祝壽，所以是往年最冷清的一次。

新港奉天宮董事長何達煌表示，今年媽祖聖誕配合政府防疫政策，取消大型慶祝活動，改以簡單祈福團拜儀式，讓祭祀者全戴口罩、保持社交距離。

嘉義縣長翁章梁表示，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，祝壽大典從簡，但誠意並未打折，日前新港一名退休校長更編了一首洗手舞，在社區、地方宣導防疫，百姓遵守政府法令規定，防疫一定會成功。

新港奉天宮鄰近商家表示，媽祖廟主要的進香期是從農曆年後到媽祖誕辰結束，但受到疫情影響，今年香客大幅減少，大甲媽遶境進香也延期，生意難做，營收至少減5成。

不過，新港在地知名糕餅店今天也收集親友購買的1500片口罩，捐助給奉天宮工作人員，並稱有信心在疫情過後，在媽祖保佑下，把這段期間沒賺到的錢賺回來。

新港奉天宮今天也舉行了「庚子年點燈摸彩送百萬好禮」活動，頭獎TOYOTA轎車一輛，由第83位點光明燈的桃園岳姓男子抽中，岳男接到通知電話相當高興，說要開新車帶太太去旅遊。（編輯：洪學廣）1090415