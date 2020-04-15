強化防疫網 南市月底前完成142家社福機構督導

（中央社記者張榮祥台南15日電）武漢肺炎疫情嚴峻，為強化社福機構防疫網，台南市政府局由醫師、公衛專家組成「防疫諮詢督導小組」已啟動輔導機制，預計月底前完成142家社福機構實地諮詢督導。

台南市政府社會局13日組成的「防疫諮詢督導小組」啟動輔導機制，將於月底前完成的142家社福機構（包括115家老人安養及養護機構、24家身障福利機構、3家兒少安置及教養機構）實地諮詢督導。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，為確保機構因應疫情發展迅速妥善處理，檢視項目包括工作人員是否有正確防疫認知、確實執行防疫、住民健康監測等事項，以及發現疑似病例後機構職責分工、送醫流程、隔離空間動線、人員留置及清消等防護措施。

社會局今天表示，「防疫諮詢督導小組」由專業感染管控領域的醫師或具公衛背景專家學者組成，協助機構檢視現有防疫計畫妥適性，確保一旦機構發生確定病例，能迅速啟動因地制宜的應變計畫，以維護工作人員及住民生命安全。

透過實地防疫諮詢及督導，依機構內環境、設備、人力做完整分區管理、分流照顧全面防疫指導；除協助機構落實防疫措施外，並由專家針對機構防疫應變作為提供具體有效建議，全面強化機構防疫應變能力。

因應疫情，台南市以最高規格防範疫情擴散，在第一時間即要求住宿式機構訂定應變整備作戰計畫並辦理演練，包括在2月全面完成社會局所轄立案社福機構實地輔導查核。

同時住宿型社福機構至4月底以前止全面暫停探訪，由機構協助提供手機、電腦視訊外，並加強機構內落實規劃實施住民分艙、分流管理及工作人員分區照護，儘量避免工作人員跨區服務；若有確診病例發生時，實施分區照護以降低群聚感染風險。（編輯：孫承武）1090415