苗栗縣招商傳捷報 望隼科技16億元竹南擴廠

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）國內隱形眼鏡製造業「望隼科技」投資新台幣16億元在苗栗縣竹南鎮擴建第2廠區，苗栗縣長徐耀昌今天表示，上任5年多招商逾8000億元，今年要加速推動朝「破兆」邁進。

苗栗縣政府工商發展處指出，望隼科技於民國101年在竹南鎮投資設廠，以隱形眼鏡製銷為主要營運主軸，並以獨特「日拋彩片三明治色彩全包覆」製程技術，在日本市場佔得一席之地，去年因應訂單成長，決定加碼投資16億元擴增第2廠區，經縣府招商服務馬上辦中心協助，已於今年2月完成第2廠區擴建籌備，待完成工廠登記後，預計再新增招募350名員工，創造在地就業機會。

苗栗縣長徐耀昌今天由工商發展處長黃智群陪同參訪望隼科技，聽取公司總經理石安簡報營運現況並參觀產線運作，肯定業者優異研發創新實力；石安指出，除一般隱形眼鏡產品外，2廠預計擴增12條產線，研發抗藍光、運動員專用鏡片，待完成工廠登記後正式營運。

徐耀昌表示，招商引資、吸引優質企業投資苗栗，是縣府重要施政，自104年成立「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」，至今已新增登記335家大小工廠，招商引資總金額達8248億元，今年推動加速招商「破兆行動方案」，期許未來3年再增2000億元招商金額。

黃智群說，縣府團隊今年再成立「全栗招商服務站」及「A+招商服務團」，提供專業、便捷服務，持續打造友善的投資環境，排除企業投資障礙，歡迎高附加價值產業進駐苗栗。（編輯：方沛清）1090415