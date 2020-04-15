更多編輯台推薦新聞：
女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動
政治

女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】
政治

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】

整理包／中國隱匿疫情還發動大外宣討讚美 歐美齊聲說不
國際

整理包／中國隱匿疫情還發動大外宣討讚美 歐美齊聲說不

專題／時報廣場空蕩成新常態 紐約擺脫疫情陰影路漫長
國際

專題／時報廣場空蕩成新常態 紐約擺脫疫情陰影路漫長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
回應現金紓困訴求 蘇貞昌：讓有需要的勞工領
首頁 / 地方

苗栗縣招商傳捷報 望隼科技16億元竹南擴廠

最新更新：2020/04/15 18:40

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）國內隱形眼鏡製造業「望隼科技」投資新台幣16億元在苗栗縣竹南鎮擴建第2廠區，苗栗縣長徐耀昌今天表示，上任5年多招商逾8000億元，今年要加速推動朝「破兆」邁進。

苗栗縣政府工商發展處指出，望隼科技於民國101年在竹南鎮投資設廠，以隱形眼鏡製銷為主要營運主軸，並以獨特「日拋彩片三明治色彩全包覆」製程技術，在日本市場佔得一席之地，去年因應訂單成長，決定加碼投資16億元擴增第2廠區，經縣府招商服務馬上辦中心協助，已於今年2月完成第2廠區擴建籌備，待完成工廠登記後，預計再新增招募350名員工，創造在地就業機會。

苗栗縣長徐耀昌今天由工商發展處長黃智群陪同參訪望隼科技，聽取公司總經理石安簡報營運現況並參觀產線運作，肯定業者優異研發創新實力；石安指出，除一般隱形眼鏡產品外，2廠預計擴增12條產線，研發抗藍光、運動員專用鏡片，待完成工廠登記後正式營運。

徐耀昌表示，招商引資、吸引優質企業投資苗栗，是縣府重要施政，自104年成立「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」，至今已新增登記335家大小工廠，招商引資總金額達8248億元，今年推動加速招商「破兆行動方案」，期許未來3年再增2000億元招商金額。

黃智群說，縣府團隊今年再成立「全栗招商服務站」及「A+招商服務團」，提供專業、便捷服務，持續打造友善的投資環境，排除企業投資障礙，歡迎高附加價值產業進駐苗栗。（編輯：方沛清）1090415

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報