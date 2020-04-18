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花蓮壽豐鄉長補選 劉耀宗代妻出征勝選

最新更新：2020/04/18 20:21
前花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（右）被控違反選罷法遭判有罪，依法停職，夫婿劉耀宗（左）代妻出征獲勝選，也強調會爭取更多經費，落實鄉民福利及建設經費。（劉耀宗競選團隊提供）中央社記者張祈花蓮傳真　109年4月18日
前花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（右）被控違反選罷法遭判有罪，依法停職，夫婿劉耀宗（左）代妻出征獲勝選，也強調會爭取更多經費，落實鄉民福利及建設經費。（劉耀宗競選團隊提供）中央社記者張祈花蓮傳真　109年4月18日

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣前壽豐鄉長曾淑懿被控違反選罷法一審判有罪，依法須停職，她辭職力爭清白。由夫婿劉耀宗代妻出征補選，今天以逾500票差距，擊退現任花蓮縣議員徐雪玉，當選壽豐鄉長。

劉耀宗為公務員退休，雖是政治素人，但曾淑懿連霸壽豐鄉農會總幹事多屆，這屆鄉長選舉更拿下8成得票率，劉耀宗有妻子的力挺，迎戰有3屆鄉代、4屆議員實力的徐雪玉，兩人旗鼓相當。

花蓮縣選委會今天辦理壽豐鄉第18屆鄉長缺額補選，劉耀宗得票4148票、徐雪玉得票3569票，選舉人1萬5224人，投票率51.38％。

首次選舉就拿下勝選的劉耀宗說，自己有27年行政經驗，會為公所爭取更多經費，落實鄉民福利及建設經費。

曾淑懿2018年參選時，涉嫌透過樁腳以新台幣5萬元要求有意參選鄉長的謝姓鄉民棄選，改選鄉民代表。花蓮地方法院依違反選舉罷免法判處有期徒刑4年，併科罰金新台幣250萬元，褫奪公權3年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090418

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