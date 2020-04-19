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孫明峯接校長 盼給成功高中新嘗試

最新更新：2020/04/19 15:50

（中央社記者梁珮綺台北19日電）成功高中因校長游經祥申請退休而舉辦遴選，109學年度新校長由中崙高中校長孫明峯擔任。孫明峯長期研究線上學習等數位化課程，他說，盼在守成外，帶給成功高中一些新的嘗試。

台北市109學年度有8所市立高中職校長出缺，包括啟聰學校、松山家商、大同高中、永春高中、南湖高中、文山特殊教育學校、百齡高中及成功高中，其中，成功高中由孫明峯同額競選，結果下午出爐。

孫明峯告訴中央社記者，成功高中是指標性學校，社會賦予很高期許，接任校長後，盼在守成之外會有大膽的創新，像是在原來課程教學或未來發展上有一些新的嘗試。

他指出，接任校長後是一個很大的挑戰，尤其菁英教育的期許和定位一直以來是備受關注的議題，而孩子在學術上表現優異，學校端要替這群孩子打造平台，讓專長更加能夠發揮。

孫明峯是電腦教師出身，曾待過私立大同中學、清水中學、中正高中、大直高中、敦化國中，擔任過學務主任、總務主任、教務主任，之後則出任民生國中校長、中崙高中校長，歷練豐富。

孫明峯在中崙高中期間，致力推動線上學習、酷課雲，甚至推動數位學習體驗班，讓學生使用平板上課；在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延期間，更深化酷課雲，並推廣線上家教服務課程，讓學生「防疫」不停學。（編輯：李亨山）1090419

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