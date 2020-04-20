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綠批中市府疫調慢半拍 盧秀燕：查到哪公布到哪

最新更新：2020/04/20 16:21
台中市政府19日晚間10時才公布確診者足跡的店家名稱，台中市議會民進黨團20日舉行記者會，黨團總召陳世凱（中）質疑防疫慢半拍。中央社記者趙麗妍攝 109年4月20日
台中市政府19日晚間10時才公布確診者足跡的店家名稱，台中市議會民進黨團20日舉行記者會，黨團總召陳世凱（中）質疑防疫慢半拍。中央社記者趙麗妍攝 109年4月20日

（中央社記者趙麗妍台中20日電）中市府昨天公布敦睦艦隊在台中3名確診者足跡，台中市議會民進黨團今天質疑，市府直至昨天晚上10時才公布確診者足跡的店家名稱，市長盧秀燕則說，「查到哪裡公布到哪裡」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前公布敦睦艦隊已有24人確診，各地縣市政府疫調確診者足跡並公布。台中市政府昨天下午5時30分召開記者會，公布確診者足跡，晚上10時再公布店家名稱。

台中市議會民進黨團今天召開記者會，民進黨團總召陳世凱表示，各縣市陸續公布足跡，個案幾點在哪裡，搭哪台電梯，坐在什麼位置，什麼時候從哪裡離開都有詳細說明。

陳世凱進一步指出，台中市一開始公布的情報，只有就醫地點、某露天咖啡廳、某飲料店、某賣場等片段資訊，沒有明確的足跡，當時怎麼去、坐哪裡都沒有公布，質疑市府「防疫慢半拍」。

民進黨籍市議員黃守達、蕭隆澤批評，市民希望市府公布足跡要確實，能夠掌握時間地點，而非無端造成恐慌，市府卻還在閃躲。市議員施志昌也批評，市府還要繼續狀況外嗎。

盧秀燕指出，疫調就像辦案一樣，需要抽絲剝繭，昨天下午與確診者聯繫，了解到的東西較粗略，還需要經過交叉比對才能取得更詳細資訊，因此下午先公布部分資訊，晚上再進一步公布詳細資訊，「查到哪裡公布到哪裡」。（編輯：洪學廣）1090420

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