蘇澳募集防疫物資 送愛到日本石垣姊妹市

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣20日電）日本石垣市日前出現2例武漢肺炎確診病例，因離島缺乏防疫物資造成民眾不安。姊妹市宜蘭縣蘇澳鎮內學校、機關團體發起募集口罩及防疫物資，齊聚眾人力量送暖到石垣市。

蘇澳鎮公所發布新聞稿指出，蘇澳鎮文化、蘇澳、南安國中及岳明、南安國小5校發起募集資源送愛到石垣活動，不僅親自書寫關懷卡片及募集布口罩，還拍攝加油短片，希望略盡棉薄之力，短短一週募得200餘片布口罩。

蘇澳鎮公所表示，蘇澳港國際青年商會、蘇澳扶輪社、蘇澳獅子會及蘇澳鎮公所等鎮內機關團體也響應捐贈3000片3D立體口罩及600包不織布。

各學校及團體代表今天將30張關懷小卡、3000餘份防疫物資遞交鎮公所統一寄送到石垣市役所，記者會中蘇澳鎮與石垣市兩地首長並透過視訊相互打氣，現場還播放聯合錄製影片，齊心為石垣市加油。

蘇澳鎮長李明哲表示，今年雙邊締盟姊妹市25週年，患難中更顯緊密的跨海情誼，今天透過視訊會議深切表達對姊妹市民的關懷與祝福，期盼兩市鎮都能安然度過疫情嚴峻考驗。

視訊時，石垣市長中山義隆指出，對於蘇澳鎮內募集防疫物資的暖舉，謹代表全體市民寄予無限感謝，冀望艱困中彼此相互提攜，祈求早日度過疫情風暴。（編輯：戴光育）1090420