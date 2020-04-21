宜蘭抹茶山假日引人潮 林管處加強防疫

林務局21日表示，宜蘭「抹茶山」日前湧入大量人潮，為免疫情產生破口，即日起山下停車場僅開放112個車位，警方也將取締路邊違規停車，管控入山人數。（羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年4月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）林務局今天表示，宜蘭「抹茶山」日前假日爆發人潮，為減少人潮聚集，加強防疫，即日起山下停車場僅開放112個車位，警方也將取締路邊違規停車，藉此管控入山民眾數量。

宜蘭縣礁溪鄉聖母登山步道終點可眺望層層堆疊的翠綠山峰，因此被網友冠上「抹茶山」美名。步道全長雖然僅有1.63公里，但要到步道出入口還要從山下經過一條長3.7公里的聯外山路。

林務局羅東林區管理處今天表示，近來可能受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾減少出國，轉而選擇國內戶外活動，聖母登山步道在18日、19日週末假日放晴時，湧入爆量人潮。

羅東林管處育樂課長吳思儀告訴中央社記者，為避免人潮擁擠及群聚成防疫破口，宜蘭縣政府與羅東林管處共同研商，決定即日起山下的五峰旗風景特定區停車場僅開放一半車位，警方也將加強取締路邊違規停車，藉此管控入山民眾數量。

她進一步解釋，五峰旗風景特定區停車場原有215個車位，日後只提供112個車位；車位滿載後，就採一進一出機動管制。

此外，為了加強防疫措施，羅東林管處也會在五峰旗風景特定區、聖母登山步道等處設置告示牌，加強宣導遊客保持社交距離。（編輯：方沛清）1090421