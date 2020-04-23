媽媽留平頭短髮 只為守護體弱多病女兒

（中央社記者郝雪卿台中23日電）頂著俐落平頭短髮的媽媽佳禾，總令外界好奇，原來是為了先天體弱多病的女兒而剪掉一頭秀髮，避免女兒筋肉痙攣時拉扯佳禾頭髮而受傷，佳禾將榮獲南台中家扶中心的自強母親表揚。

因為武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續延燒，家扶基金會今年停辦「2020全國自強母親表揚活動」，改由各地家扶中心自行辦理，佳禾是南台中家扶中心推薦的自強媽媽，將於25日接受南台中家扶中心表揚。

佳禾育有一名7歲女兒安安，因為女兒患有先天性疾病，先生不願意共同面對而選擇離婚，為了讓佳禾可以專心照顧時常發生狀況的安安，原本靠佳禾的母親在美食街打工賺取微薄收入支應3人的生活，一家3口住在9坪大的套房中。

南台中家扶中心表示，安安自出生就確診為中度聽力障礙，民國103年再次確診耳中風，導致安安喪失全部聽力，安裝電子耳後，佳禾更得奔波帶著安安上輔導課，由於安安在疾病發作時，可能因筋肉痙攣會無法抑制力道而拉扯媽媽頭髮，為避免安安受傷，佳禾5年前以平頭短髮在安安身旁照顧。

佳禾表示，安安很依賴她，每一次的療育復健、回診住院她都一定會陪伴，也逐漸了解安安的病況以及應對方式，母女之間已經培養足夠的默契，關係緊緊相連分不開。然而一路走來，多的是旁人的冷言冷語和不被理解，質疑她為何不工作，只能讓苦往肚裡吞。

佳禾指出，她的母親罹患失智症後，生活受到影響，她一人要照顧母親及女兒，還好有家扶的經濟援助，後來母親過世後，她決定到南台中家扶幸福小舖參與水餃團隊，因為彈性工時可以配合安安的身體狀況。但去年安安出現敗血症引發黴漿菌感染，需要長時間就醫，她只能離開包水餃的工作，改在閒暇時從事臨時工貼補家用。

雖然對未來充滿忐忑與擔憂，佳禾仍期許自己要堅強，她說，因為安安未來有更長的路要走。看到今年即將就讀國小的安安以注音在卡片上寫著「媽媽真辛苦，媽媽我愛妳喔，我愛家人。」讓她很感動，她的心願很簡單，「希望孩子身體健康，生活越來越好。」（編輯：陳俊碩）1090423