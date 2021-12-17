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花蓮豐羽計畫打造原民文化研究基地 112年完工

2021/12/17 13:14（12/17 20:51 更新）
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花蓮縣政府9年前在台9線光復鄉規劃「豐羽」計畫園區，將興建典藏區、表演廳及研究室等，經15次工程招標終於完成發包，工程基地占地約1.5公頃，預計111年3月動工。中央社記者張祈攝 110年12月17日
花蓮縣政府9年前在台9線光復鄉規劃「豐羽」計畫園區，將興建典藏區、表演廳及研究室等，經15次工程招標終於完成發包，工程基地占地約1.5公頃，預計111年3月動工。中央社記者張祈攝 110年12月17日
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮縣政府9年前在台9線光復鄉規劃「豐羽」計畫園區，興建典藏區、表演廳及研究室等，打造原民文化研究基地，經15次工程招標終於完成發包，預計民國111年開工，112年底完工。

豐羽計畫基地位於台9線光復路段，原為當地文化產業推展中心，戶外開放園區是在地阿美族部落豐年祭舉辦地點，這次將增建阿美族文化展區、表演廳、數位體驗、圖書典藏空間及研究室等，工程基地占地約1.5公頃。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村今天接受媒體採訪表示，109年取得建造執照後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、營建原物料飆漲等影響，歷經15次工程招標，總算在16日完成發包，工程經費約新台幣1.8億元，預計111年3月動工，工期為456工作天。

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陳建村說，興建完成後的場館空間將成為中南區原住民族文化及歷史研究基地，並持續推動培育在地人才，推廣原住民族文化。

長期關心豐羽計畫的花蓮縣議員蔡依靜（Lamen Panay）說，幾經波折終於有進展，族人都很興奮，受限經費刪減的建設，將持續爭取第2期經費；未來盼能朝向部落共管，培育在地人才舉辦相關文化及教育展覽、活動等，活化在地。（編輯：黃世雅）1101217

花蓮縣政府在光復鄉規劃「豐羽」計畫園區，工程基地占地約1.5公頃，歷經15次工程招標，總算在16日完成發包，工程經費約新台幣1.8億元，預計民國111年3月動工。圖為園區模擬設計圖。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 110年12月17日
花蓮縣政府在光復鄉規劃「豐羽」計畫園區，工程基地占地約1.5公頃，歷經15次工程招標，總算在16日完成發包，工程經費約新台幣1.8億元，預計民國111年3月動工。圖為園區模擬設計圖。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 110年12月17日
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