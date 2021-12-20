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嘉義博茶會音樂造展館 25日登場

2021/12/20 15:08（12/20 16:34 更新）
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2021「高山茶都．嘉義」博茶會25日到2022年1月2日在中埔鄉農會金蘭分部登場，嘉義縣政府20日舉行記者會，強調此次以「茶．設計」為主題，用音樂、藝術打造11處主題展館、23場茶文化展演。中央社記者蔡智明攝 110年12月20日
2021「高山茶都．嘉義」博茶會25日到2022年1月2日在中埔鄉農會金蘭分部登場，嘉義縣政府20日舉行記者會，強調此次以「茶．設計」為主題，用音樂、藝術打造11處主題展館、23場茶文化展演。中央社記者蔡智明攝 110年12月20日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）2021「高山茶都．嘉義」博茶會，25日到明年元月2日在中埔鄉農會金蘭分部舉行。以「茶．設計」為主題，用音樂、藝術打造展館，讓民眾體會在不同空間、樂音下喝茶，產生的不同感受。

嘉義縣政府今天在中埔鄉農會金蘭分部舉行2021「高山茶都．嘉義」博茶會記者會，文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，活動跳脫以往框架，用音樂、藝術打造11處主題展館、23場茶文化展演，並由「Duma」熊當代言人，活絡氣氛。

今天記者會中「茶x音樂」主題展館率先開箱，讓與會者體會在特別設計的空間中飲茶，伴隨著不同音樂，會產生不同的口感。聲音美學創辦人陳宏遠導覽時表示，科學家曾研究，聲音質感會影響人的感官，改變人的味覺、嗅覺。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，今年活動首度與6名藝術家合作，包含聲音藝術、木雕裝置、竹編展現、水彩畫作等元素，設計打造主題展館；其中韓國藝術家宋周妍利用複合媒材創作茶屋，活動結束後，作品將陳列在梅山太和。

翁章梁說，12月25日至明年1月2日活動期間，共有5個假日，適合民眾安排來嘉義輕旅行，元旦可以到阿里山看日出。（編輯：黃世雅）1101220

2021「高山茶都．嘉義」博茶會25日將登場，代言人「Duma」熊與嘉義縣長翁章梁（右）20日一同出席記者會宣傳。中央社記者蔡智明攝 110年12月20日
2021「高山茶都．嘉義」博茶會25日將登場，代言人「Duma」熊與嘉義縣長翁章梁（右）20日一同出席記者會宣傳。中央社記者蔡智明攝 110年12月20日
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