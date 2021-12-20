更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南整修18處傳統市場 有人情味也強化競爭力

2021/12/20 17:58（12/20 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府獲中央經費補助，完成全市18處公有零售市場整修改善，市長黃偉哲（左3）20日到西港市場視察改善後狀況。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月20日
台南市政府獲中央經費補助，完成全市18處公有零售市場整修改善，市長黃偉哲（左3）20日到西港市場視察改善後狀況。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府獲中央補助新台幣4589萬元經費，完成全市18處公有零售市場整修改善，盼讓傳統市場不只維持人情味氣氛，更能保有與大賣場和現代化超市競爭能力。

台南市長黃偉哲今天先後視察新市、西港市場，了解改善後的情形，他說，大部分傳統市場都有一點歷史了，因此優化作業從硬體設施著手，雖然到大賣場採買有優點，但傳統市場是充滿人情味的地方，希望讓傳統市場變得既衛生又明亮安全，讓民眾更喜歡去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府經濟發展局人員簡報時表示，新市市場多年來有地下室天花板漏水問題，經過這次的改善，包括樓梯間壁面與燈光一併裝修，整個市場變得明亮、清新。西港市場攤位多年來陸續出現磁磚剝落與地磚劣化，此次不僅全面修復，屋頂結構也更新補強，並在外圍走道地面重新鋪設混凝土地坪。

黃偉哲表示，傳統市場是台南市文化的一部分，市府會用更高規格來協助活化傳統市場，在新的年度會把傳統市場優化列為重點施政項目之一，尤其在原來台南縣的地方，盼讓傳統市場的競爭力，以及所負擔的社會功能更大、更強、更久。（編輯：陳仁華）1101220

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族