嘉縣小農成立166觀光產業協會 推廣親子旅遊

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣府推展觀光輔導山區小農、返鄉青年成立嘉義縣166觀光產業發展協會；協會理事長邱詩富今天說，嘉義不只阿里山漂亮，166縣道沿途景觀同樣美麗，物產豐富，非常適合親子旅遊。

嘉義縣政府文化觀光局今天舉辦110年觀光產業輔導成果發表會，縣長翁章梁頒發嘉義縣166觀光產業發展協會成立及幹部當選證書；縣府並與166觀光業發展協會及活動平台Accupass簽署合作備忘（MOU），推銷嘉義山區觀光。

嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富接受中央社記者訪問表示，發展協會未成立前，梅山鄉、竹崎鄉各社區大多各自舉辦活動，縣府輔導成立協會後，將藉由網路、媒體行銷曝光，讓更多人認識166觀光軸線。

邱詩富指出，嘉義不只有阿里山、故宮南院，166縣道沿途物產多，是嘉義高山茶與咖啡主產地，景點也多，包括瑞太古道、燕子崖、蝙蝠洞、1314觀景台、太興飛瀑步道等，非常適合親子旅遊，開車邊走邊逛。

邱詩富強調，協會成員是從事民宿、茶葉、咖啡、伴手禮的小農，多為返鄉青年，他自己也是，回到嘉義已7年，從事製茶及民宿經營。

文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，166觀光產業發展協會是「異業結盟」的協會，成員之間彼此有互補作用，可接受政府的輔導、補助，也能組團到別縣市參觀學習，對嘉義觀光發展助益很大。（編輯：陳仁華）1101221

嘉義166縣道沿途景觀美麗，生態豐富，嘉義縣政府協助當地小農、返鄉青年成立觀光產業發展協會，推廣親子旅遊。圖為166縣道沿線景點太興飛瀑步道。中央社記者蔡智明攝 110年12月21日