澎湖推動預立醫療照護 逾百人完成簽署註記

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澎湖縣衛生局及三軍總醫院澎湖分院推動「預立醫療照護諮商」，並赴各社區及機關辦理19場講座宣導，獲得150名以上民眾的認同與支持，成功完成「預立醫療決定」簽署及健保卡註記。（三總澎湖分院提供）中央社 110年12月21日

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣衛生局及三軍總醫院澎湖分院推動「預立醫療照護諮商」活動，2個月內在縣內公私單位19場宣講中，獲得150名以上民眾認同與支持，完成「預立醫療決定書」簽署及健保卡註記。

三總澎湖分院今天發布新聞指出，國內「病人自主權利法」自民國108年1月6日施行，這是亞洲第1部以病人為中心的法律。

三總澎湖分院表示，「病人自主權利法」絕非安樂死，也不是協助自殺，更不是拒絕醫療權，患者須處於生命末期、不可逆轉的昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經政府公告的重症等條件，才可依病人事前所簽署的意願，採以緩和醫療的方式，達到善終的目的。

三總澎湖分院指出，今年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，院方推動「預立醫療照護諮商」活動遲至9月中旬疫情趨緩才開跑。

三總澎湖分院表示，活動由血液腫瘤科吳聲政醫師帶領諮商團隊，分赴澎湖各社區及機關辦理19場講座宣導，超過1000名民眾參與，同時獲得150名以上民眾的認同與支持，成功完成「預立醫療決定書」簽署及健保卡註記。

三總澎湖分院長施宇隆指出，「預立醫療自主」是時代的趨勢，每個人都能在最清醒自由意志下、且身心健康的時段，確保個人生命尊嚴最適當善終的決擇。

施宇隆表示，感謝衛福部對「病人自主權利法」的支持，並提供全額計畫經費推廣，讓百名以上民眾能全額免費諮商、完成簽署。（編輯：戴光育）1101221