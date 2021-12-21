北市議會敬老金案22日表決 藍綠甲級動員防跑票

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（中央社記者劉建邦台北21日電）北市府對市議會通過發放重陽敬老金提覆議，市議會22日針對敬老金案將進行表決。議會民進黨及國民黨團將甲級動員防跑票，無黨籍議員呼籲應釐清長輩福利經費配置。

台北市議會民進黨團總召、市議員梁文傑今天接受電話訪問時說，對22日表決案，黨團要求甲級動員，通知黨籍議員直接到場投票，並無其他要求。

北市議會國民黨團書記長、市議員王欣儀透過媒體群組表示，22日表決案屬重大議案，因採不記名表決，無法確認投票結果，已開會決議，要求黨籍議員把名牌放在表決器前，表決時起立，並全程以手機錄影後上傳至黨團通訊軟體群組。

王欣儀說，針對表決案已要求甲級動員，若違反相關要求的黨籍議員，將處新台幣1萬元罰款，並送市黨部考紀會處分。

社會民主黨北市議員苗博雅告訴中央社記者，重陽敬老金自治條例立法過程倉促，增加支出卻未列明財源，可能會因發放敬老金，導致減少其他福利，應先釐清長輩福利經費配置，再考量是否調整分配；至於由無黨籍議員組成市議會改革政團，目前未改變立場，但最後仍將依議員意願投票。

市議會表示，對22日表決案，出席議員應過半，若有3分之2在場議員按同意維持原決議案，北市府所提覆議將被否決。

北市議會11月10日通過被稱為敬老金條例的「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求北市府應視財源狀況，發放敬老禮金給65歲以上長者，或滿55歲以上原住民長者，並依年齡採分級距。

北市府當時發新聞資料回應，自治條例違反財政紀律、不符合社會福利應偏向弱勢原則、且有違法違憲疑慮，反對普發重陽禮金，30天內將提覆議。

北市議會12月15日召開政黨協商討論後決定，22日召開大會時，針對敬老金條例案，採不記名投票表決，且不邀市長柯文哲至議會說明。（編輯：李亨山）1101221