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高雄紅豆10月雨害農損 即起受理救助申報

2021/12/22 10:44（12/22 12:43 更新）
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高雄市農業局22日表示，受10月上旬雨害影響，高雄紅豆出現農損，受災農友22日起至12月31日止可向土地所在區公所申報救助。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月22日
高雄市農業局22日表示，受10月上旬雨害影響，高雄紅豆出現農損，受災農友22日起至12月31日止可向土地所在區公所申報救助。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）受10月上旬雨害影響，正值收成期的高雄紅豆主產區近日出現零星未結莢及生長不均。經高市農業局爭取，受災農友今天起至12月31日止可向土地所在區公所申報救助。

針對紅豆災損，高雄市政府農業局今天新聞稿表示，20日彙整災情狀況向中央爭取救助，農委會隨即隔天公告紅豆農業天然現金救助及低利貸款，受災農友今天起至31日止向土地所在區公所申報。

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農業局長張清榮提醒農友，這次紅豆農損救助額度為每公頃新台幣2萬4000元，提醒高雄市種植紅豆且受災損失達2成以上之農友，務必在31日前備妥身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。

農業局表示，將全力協助與加速勘災與現金救助發放；農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。依農業局統計數據，高雄紅豆種植面積約1153公頃，主產區在美濃、大寮、林園、旗山、杉林。（編輯：孫承武）1101222

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