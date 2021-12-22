新北4大刑案迅速偵破 侯友宜頒獎員警讚安定民心

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新北市警局近期偵破多起重大刑案，市長侯友宜（中）22日在市政會議頒獎表揚偵破12月8日永和區分屍命案的有功員警，肯定員警在高風險環境，發揮勇氣守護市民安全。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市警方近日快速偵破永和分屍命案等4件重大刑案，新北市長侯友宜今天頒獎表揚相關員警時指出，新北警方面對高風險環境，仍發揮勇氣守護市民安全、安定民心，相當不易。

新北市警察局近期迅速破獲中和千萬強盜案、新店行刑式槍擊殺人案、永和分屍命案、五股超商ATM搶案，侯友宜今天在新北市政會議頒發獎牌，表揚破案的員警。

對於永和分屍命案，侯友宜說，命案發生在偏鄉與都會地區所產生效應及民眾恐慌程度不同，把握黃金時間很重要，3天內若未掌握重要線索就很難偵破。他擔任警政署長時，凡遇社會重大事件，都緊盯案件進度。

侯友宜表示，8日永和區瓦窯溝發現1具僅存軀幹的無頭男屍，「反向偵查」比「正向偵查」更困難，能在短時間偵破，主要是永和警分局偵查隊長李志祥、新生派出所警員黃世傑等人落實基層查訪並交叉分析監視器畫面，在尚未掌握被害人身分前，就根據可疑影像查獲符姓犯嫌。

侯友宜說，「破案就是最好的預防」，警方面對高風險的環境，需要勇氣向前；新北市警察局長黃宗仁帶領團隊，凝聚合作向心力快速破案，展現「只要敢來新北市犯罪，一定繩之以法」的決心。

獲頒獎牌的還有偵破11月11日中和區千萬強盜案的中和警分局偵查隊長陳冠宇、偵查佐陳佳賢及中原派出所長張竣傑，被害人攜現金新台幣1000多萬元的背包遭強盜，警方循線調閱監視器以車追人，3小時內查獲葉姓犯嫌，並查緝12名犯罪集團成員與幕後主嫌。

另外，新店警分局偵查隊長蔡調坤、小隊長李少祺及林口警分局明志派出所巡佐石春吉破獲11月22日的新店區行刑式槍擊殺人案，24小時內鎖定槍手身分，12月8日透過兩岸共同打擊犯罪機制，將黃姓嫌犯遣返回台。

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蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤、成州派出所長洪澤宇及三峽吉埔派出所長張凱昱等人偵破14日發生在五股區超商的歹徒結夥持槍強盜案，搶匪與保全人員涉串通強盜提款箱逃逸，透過調閱監視器，鎖定作案車輛追緝攔截圍捕。

黃宗仁指出，新北市人口多，治安狀況瞬息萬變，警方除運用科技偵查迅速偵辦外，更整合辦案資源團隊合作，才能在最短時間迅速破案。（編輯：戴光育）1101222

新北市警局近期偵破多起重大刑案，市長侯友宜（中）22日在市政會議頒獎表揚偵破11月11日中和區千萬強盜案的有功員警，肯定警方快速執法維護治安的決心。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月22日

新北市永和區日前發生無頭分屍命案，市長侯友宜（左）22日頒獎牌表揚短時間破案的永和警分局偵查隊長李志祥（右），肯定落實基層查訪並交叉分析監視器畫面。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月22日