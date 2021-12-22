把關萊豬 彰縣府加強稽查豬肉及校園午餐

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）為把關萊豬，彰化縣長王惠美指示彰化縣衛生局、教育處等單位，加強稽查豬肉及校園午餐；衛生局和教育處指出，持續執行豬肉稽查專案，針對超市等稽查，防萊豬進校園。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，彰化縣長王惠美昨天在縣府主管會報時，要求衛生局、教育處等局處，加強高風險豬肉稽查以及校園營養午餐；衛生局則指出，為強化進口豬肉管理，持續執行高風險豬肉稽查專案。

衛生局針對食品製造業、超市大賣場、餐飲業、餐盒工廠等食品供應鏈進行地毯式豬肉標示稽查及抽驗，勾稽豬肉原產地標示的正確性，截至今年12月共稽查3863家次，查出1家次違規。

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教育處則表示，縣內所轄學校午餐一律使用國產豬肉，教育處也加強對校園午餐食材供應商、餐盒工廠等豬肉來源查核，從源頭掌握進口肉品流向，全面把關防止萊豬進入校園。

教育處指出，也請學校督導團膳業者，供應學校午餐之食品，應有透明產品原料原產地資訊，各校保留廠商之進銷貨單、交易憑證、進口報單等資料作為佐證，縣府將透過菜單審查及學校午餐聯合稽查等，一併辦理抽查，以保障學童用餐安全。（編輯：陳仁華）1101222