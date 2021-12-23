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「屏東購」登錄消費額破10億元 送出百萬休旅車

2021/12/23 16:12（12/23 16:46 更新）
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屏東縣政府搭配行政院五倍券推出「屏東購好禮」活動，第1輛百萬元休旅車23日送出，縣長潘孟安（左）到場頒獎祝賀。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月23日
屏東縣政府搭配行政院五倍券推出「屏東購好禮」活動，第1輛百萬元休旅車23日送出，縣長潘孟安（左）到場頒獎祝賀。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月23日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東縣政府搭配行政院五倍券推出「屏東購好禮」活動，至今發票登錄達58萬筆，消費總額已突破10億元，第1輛百萬元休旅車今天送出去，幸運兒住屏東縣東港鎮。

縣長潘孟安於11月5日，在律師及眾人共同見證下，抽出序號「100347233」幸運兒，獲得1輛百萬休旅車HONDA CRV，這名休旅車得主今天在HONDA屏東展示中心領獎，副縣長吳麗雪親自變裝成汽車技師，為這位幸運得主辦理交車服務，潘孟安也到場恭賀，讓得獎者一家人又驚又喜。

得獎人呂小姐是在東港的全聯福利中心消費新台幣1000元，幸運抽到百萬休旅車，她表示，自己沒有駕照，車子先讓家人開，她要馬上去學開車拿駕照。

「屏東購好禮」活動推出11周，發票登錄達58萬筆，消費總額已突破10億元，吳麗雪說，透過「屏東購」活動，無非是希望民眾可以多消費，振興屏東經濟，民眾手上還有沒花完的五倍券，要把握時間盡快使用，符合資格記得登錄「屏東購好禮」，把大獎帶回家。

縣府表示，「屏東購」活動持續到明年5月5日，每週都會抽出1台Gogoro、5台iPhone 13及屏東飯店和精緻民宿住宿券，特別加碼的獎項還有6面1兩黃金、3部休旅車、現金獎項及1戶輕豪宅大獎。

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民眾只要在屏東縣設立營業登記或稅籍登記、開立發票的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實上網登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到明年4月30日止。

縣府提醒，抽獎時間訂於每週5下午4時屏東縣政府YouTube官方頻道直播，開獎後，屏東購好禮網站及粉絲專頁將公告得獎者，得獎者需於開獎後2週內提交領獎資料，經審核無誤後，活動小組將會通知領獎。（編輯：陳仁華）1101223

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