耶誕平安夜 澎湖報佳音與花燈踩街齊登場

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由一群不到2歲的幼兒所組成的小海龜托嬰中心，24日在中心工作人員陪伴下前往澎湖縣政府報佳音，小小幼兒們頭戴耶誕小紅帽，向縣長賴峰偉（後排右4）報佳音，場面溫馨。中央社 110年12月24日

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（中央社澎湖縣24日電）今天是平安夜，澎湖有報佳音、感恩音樂會與花車遊行，馬公市長葉竹林將扮成耶誕老人沿街送禮物報佳音，澎湖市街愈夜愈美麗，一掃疫情期陰霾。

由一群不到2歲的幼兒所組成的小海龜托嬰中心，今天在中心工作人員陪伴下前往澎湖縣政府報佳音，小小幼兒們頭戴耶誕小紅帽，天真無邪的向縣長賴峰偉報佳音，賴峰偉高興抱起小小幼兒們，並分送幼兒們一份小禮物，場面溫馨。

馬公市與湖西鄉公所晚間則分別在馬公中正商圈與林投公園推出有「耶誕踩街Party Show」與耶誕派對活動，除了小朋友的花車遊行市區中正、仁愛等主要街道、現場更有創意彩妝、歌舞街頭表演外，愈夜愈熱鬧，一掃疫情陰霾。

矯正署澎湖監獄收容人協助製作的30多座各式花燈，也同步在林投公園區內登場，連台北101大樓的花燈也首度呈現，格外引人注目。

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葉竹林在耶誕踩街中，將扮演耶誕老人與小天使們走入市街，除了向市民報佳音外，也帶來了耶誕禮物，歡度一個歡樂的平安夜。

澎湖縣政府則壓軸在25日晚在在縣府廣場舉辦歡樂溫馨的耶誕，結合耶誕創意市集、網美耶誕樹及LIVE表演活動，帶給民眾一場最具海島風情的耶誕Party，11公尺高的耶誕樹也將正式點燈，將一直點亮至明年2月17日的元宵節後。（編輯：黃世雅）1101224