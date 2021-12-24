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新北環教中心「樹學家特展」 推廣全民愛樹

2021/12/24 17:20（12/24 20:01 更新）
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新北市永續環境教育中心「樹學家特展」24日開幕，教育局長張明文（右）主持啟用儀式，推廣愛護綠色資源。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月24日
新北市永續環境教育中心「樹學家特展」24日開幕，教育局長張明文（右）主持啟用儀式，推廣愛護綠色資源。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市永續環境教育中心「樹學家特展」今天開幕，展覽強調一棵樹就是一個生態系，盼望透過互動遊戲與機智問答，推廣全民愛樹與愛護綠色資源。

新北市政府教育局長張明文今天透過新聞稿表示，永續環境教育中心負責推動全市環境教育，今天開幕的「樹學家特展」喚起過去人們與樹木嬉戲的時代；透過機智問答、拼圖、科技螢幕互動，培養孩童知樹、學樹、愛樹素養，一起加入保護永續環境。

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教育局說，因應氣候變遷刻不容緩，校園盤點樹木環境與植樹，幫校園降溫、減碳，並豐富校園生態，誘發學生探索校園。這項展覽推廣全民愛樹教育，並響應聯合國永續發展目標SDGs項目中的「氣候行動」、「保育陸域生態」。

張明文告訴中央社記者，展場布置成「格列佛隧道」，展開與樹木有關的機智問答遊戲，周邊有綠意盎然的植生牆，透過實境版動物森友會，體驗互動遊戲的樂趣，讓學生瞭解人類仰賴樹木生活，森林是很多生物的家園也是生態系的一環。（編輯：李錫璋）1101224

新北市永續環境教育中心「樹學家特展」24日開幕，教育局長張明文（右）與學生機智問答並互動，期盼透過遊戲的樂趣，推廣愛護綠色資源及永續環境理念。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月24日
新北市永續環境教育中心「樹學家特展」24日開幕，教育局長張明文（右）與學生機智問答並互動，期盼透過遊戲的樂趣，推廣愛護綠色資源及永續環境理念。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月24日
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