蔡總統為台南議會燈會啟燈 盼外地遊客多造訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市議會今天起至明年1月2日在議會前廣場舉辦平安祈福燈會，總統蔡英文今晚主持啟燈儀式時表示，台南除了高科技產業發展，也是好吃又好玩的地方，希望大家多到台南走走。

台南市議會今晚起舉辦平安祈福燈會，59座花燈中有一部分是今年新竹台灣燈會所展出的作品。另外，一旁的市政府永華市政中心西拉雅廣場則有市政府及各區公所打造的花燈，今晚由蔡總統等人主持啟燈儀式後，每晚亮燈展出至1月2日，還會穿插水舞及雷射光雕秀。

台南市議長郭信良在點燈儀式前致詞表示，議會和市府合作舉辦燈會活動，讓台南民眾不用跑很遠就能欣賞台灣燈會的精華，加上議會剛剛完成建物亮化工程，及各區公所設計具地方人文特色的花燈，成為台南另一個指標性觀光景點。

台南市長黃偉哲說，這次燈會相當有特色，使得原本嚴肅的街角搖身一變，現在充滿年味、耶誕味，而且又有蔡總統來主持啟燈，相信一定會很成功，讓來看展的民眾在新的年度「虎虎生風」。

蔡總統表示，台南本來已經擁有台南科學園區，現在又多了一個沙崙智慧綠能科學城，為下一個科技世代做準備，台南將成為未來南台灣的科技重鎮，除了科技產業發展，台南也是好吃又好玩的地方，今天又多了漂亮的燈會可以看，外縣市的民眾有空可以多到台南走走。

蔡總統說，過去1年來台灣面臨很多難關，很感謝台南民眾一路相挺，讓政府一關一關過，尤其是剛結束的公投，在台南民眾支持下，政府可以繼續穩定施政，推動台灣發展。（編輯：郭諭儒）1101224

台南市議會在議會前廣場舉辦平安祈福燈會，24日晚間啟燈，將每天晚上亮燈展出至民國111年1月2日。中央社記者楊思瑞攝 110年12月24日