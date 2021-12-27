台東延平卑南生活圈 幸福巴士2.0升級通車

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台東縣延平鄉公所27日在延平鄉桃源村活動中心舉辦「延路跨南、幸福巴士2.0 Plus」通車典禮，公路總局輔導在地NGO團體及個人成立汽車客運業，由在地人服務在地人、成就在地共好。（台東監理站提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）改善偏鄉公共運輸，台東延平及卑南鄉推出「幸福巴士2.0」加強版，公路總局輔導在地NGO團體及個人成立汽車客運業參與偏鄉公共運輸，由在地人服務在地人、成就在地共好。

台東縣延平鄉公所今天在延平鄉桃源村活動中心舉辦「延路跨南、幸福巴士2.0 Plus」通車典禮，交通部公路總局副局長黃運貴、台東縣政府、高雄區監理所、卑南鄉公所、巴喜告原住民關懷協會等代表出席。

黃運貴致詞時表示，今天推出延平鄉及卑南鄉幸福巴士2.0 Plus，是全國首創的加強版，從延平鄉出發，輔導在地巴喜告原住民關懷協會及個人成立市區汽車客運業，透過調整公路客運「8117」路線，走進卑南鄉共同生活圈，提供跨域轉乘，建構完善區內及聯外公共運輸服務。

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公路總局補助營運缺口及相關費用共新台幣487萬餘元，輔導延平鄉及卑南鄉轉型幸福巴士2.0 Plus，提升在地居民就學、就醫及外出便利性，也讓在地青年有額外的收入，提升外漂青年返鄉工作的意願。

台東監理站說明，延平鄉及卑南鄉幸福巴士2.0 Plus由巴喜告原住民關懷協會營運，投入8輛幸福巴士，服務利吉、富源、鸞山及原本行駛延平小黃等4大地區，採固定制及預約制，可在台東縣幸福巴士2.0科技平台預約，也可電話預約；票價全票25元、法定優待票半票13元，現金及一卡通2種收費方式併行，預約及相關搭乘資訊可撥打電話0800-005-978洽詢。（編輯：郭諭儒）1101227