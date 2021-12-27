更多編輯台推薦新聞：
日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄
產經

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東延平卑南生活圈 幸福巴士2.0升級通車

2021/12/27 17:41（12/27 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣延平鄉公所27日在延平鄉桃源村活動中心舉辦「延路跨南、幸福巴士2.0 Plus」通車典禮，公路總局輔導在地NGO團體及個人成立汽車客運業，由在地人服務在地人、成就在地共好。（台東監理站提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
台東縣延平鄉公所27日在延平鄉桃源村活動中心舉辦「延路跨南、幸福巴士2.0 Plus」通車典禮，公路總局輔導在地NGO團體及個人成立汽車客運業，由在地人服務在地人、成就在地共好。（台東監理站提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）改善偏鄉公共運輸，台東延平及卑南鄉推出「幸福巴士2.0」加強版，公路總局輔導在地NGO團體及個人成立汽車客運業參與偏鄉公共運輸，由在地人服務在地人、成就在地共好。

台東縣延平鄉公所今天在延平鄉桃源村活動中心舉辦「延路跨南、幸福巴士2.0 Plus」通車典禮，交通部公路總局副局長黃運貴、台東縣政府、高雄區監理所、卑南鄉公所、巴喜告原住民關懷協會等代表出席。

黃運貴致詞時表示，今天推出延平鄉及卑南鄉幸福巴士2.0 Plus，是全國首創的加強版，從延平鄉出發，輔導在地巴喜告原住民關懷協會及個人成立市區汽車客運業，透過調整公路客運「8117」路線，走進卑南鄉共同生活圈，提供跨域轉乘，建構完善區內及聯外公共運輸服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路總局補助營運缺口及相關費用共新台幣487萬餘元，輔導延平鄉及卑南鄉轉型幸福巴士2.0 Plus，提升在地居民就學、就醫及外出便利性，也讓在地青年有額外的收入，提升外漂青年返鄉工作的意願。

台東監理站說明，延平鄉及卑南鄉幸福巴士2.0 Plus由巴喜告原住民關懷協會營運，投入8輛幸福巴士，服務利吉、富源、鸞山及原本行駛延平小黃等4大地區，採固定制及預約制，可在台東縣幸福巴士2.0科技平台預約，也可電話預約；票價全票25元、法定優待票半票13元，現金及一卡通2種收費方式併行，預約及相關搭乘資訊可撥打電話0800-005-978洽詢。（編輯：郭諭儒）1101227

公路總局輔導在地NGO團體及個人成立汽車客運業參與偏鄉公共運輸，並於台東延平及卑南鄉推出「幸福巴士2.0」加強版，提升在地居民就學、就醫及外出便利性。（台東監理站提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
公路總局輔導在地NGO團體及個人成立汽車客運業參與偏鄉公共運輸，並於台東延平及卑南鄉推出「幸福巴士2.0」加強版，提升在地居民就學、就醫及外出便利性。（台東監理站提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族