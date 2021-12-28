台鹽七股鹽山迎新年 巨型財神公仔亮相

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台鹽維持近年每年農曆年前在七股鹽山推出大型裝置藝術傳統，今年打造的「財神YAYA」巨型公仔今天正式亮相，希望以象徵滿山金銀元寶的「鹽鹽不絕」意象為遊客祈福。

台鹽上午在七股鹽場的鹽山前舉辦財神YAYA巨型公仔揭幕儀式，由台鹽總經理陳世輝與台南市長黃偉哲等人主持，高6公尺、寬5公尺的大型財神公仔佇立在鹽山上，迎接登鹽山的遊客攻頂，園區內還設置「招財鑼、發財鼓」，讓遊客敲鑼打鼓迎財神。

陳世輝致詞時表示，今年七股鹽山以財神為意象，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間為大家解憂，同時象徵為2022年祈福，希望疫情趨緩，經濟發展欣欣向榮，且明年是台鹽創立70週年，傳承經典的同時，也要締造品牌永續傳奇。

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他說，七股鹽山是寶貴的台灣鹽業文化資產，現在轉型為教育觀光景點，也是保留台灣鹽業文化重要據點，台鹽每年在七股鹽山推出的大型裝置藝術都有不同主題，配合交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，與鄰近景點串聯成旅遊帶，豐富雲嘉南地區的深度旅遊及風景文化歷史。

黃偉哲表示，台鹽是深耕在地的企業，也是台南的「好厝邊」，雲嘉南風管處辦理的平安鹽祭都會以灑鹽求平安，而防疫工作也是在求平安，台南的防疫工作做得很好，希望能維持好成績，讓所有民眾度過快樂新年，也鼓勵民眾到鹽山走走，感受新年氣氛。（編輯：謝雅竹）1101228