錢念群接青年局長 侯友宜盼做出成績

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市府青年局將掛牌成立，由曾任記者的36歲錢念群擔任局長。市長侯友宜今天表示，早在青年事務委員會曾見面接觸過，對她期待很深，盼望做出青年有感的成績。

新北市長侯友宜今天視察交通局交控中心，瞭解元旦連假首日交通路況，會後接受媒體聯訪時，回應媒體詢問如何延攬青年局首任局長錢念群的過程。

侯友宜說，早期在青年事務委員會就曾見面接觸過，當時，錢念群對公共議題有自己的想法，並提供很多青年政策方向；相信此次以年輕人錢念群努力認真做事的態度，可回應新北青年最關心的就業、創業、福利、高房價、薪資議題。

至於錢念群曾擔任嘉義市長黃敏惠的隨行秘書，侯友宜說，不需要瞭解太多，重要的是錢念群願意挑起責任，全力以赴把事情做好，且一定要做出讓青年有感的成績；市府對她期待很高，青年局不會單打獨鬥，需要各局處團結協助讓青年安居樂業。

侯友宜回應媒體詢問，高雄壽山動物園改建與6都統籌分配款議題；他說，新北在6都的人均預算最低，且差距其他直轄市還很遠，各都每人都至少超過新北市新台幣1萬，新北很多相關經費不足，須更認真努力勤能補拙，並開拓自主財源。

記者詢問，網路上有人自稱「美國教授翁達瑞」在臉書（FACEBOOK）說是侯友宜的高中同學，是否有印象；侯友宜說，離開高中至今已40幾年，高中同學一屆大約千人，一時一刻去回想到底是誰真的很難。

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侯友宜舉例身邊的交通局長鍾鳴時，以前也不知道彼此是同屆高中同學，後來交換資訊才知道。有時候40幾年前的事，要記得清楚很困難。

市府研究考核委員會發布簡訊，預計明年1月3日在市府大廳舉行「新北市政府青年局成立儀式暨慶祝茶會」，並布達新任青年局局長錢念群、青年事務委員會主任委員吳宗憲就職；典禮也邀請新北市議員議員、青年組織夥伴，共同見證。（編輯：張銘坤）1101231