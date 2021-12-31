屏東五溝國小百年校慶 傳統聚落特色融入校園

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）位於台灣第1個指定保存客家聚落內的屏東萬巒鄉五溝國小，校園內部特別規劃的尖炮城場域完工，日後將成為新春節慶「六堆祈福尖炮城」活動舉辦地。

屏東縣政府客家事務處今天發布新聞稿表示，創校百年的屏東萬巒鄉五溝國小，今天舉辦百年校慶暨校園改善工程落成典禮。

由屏東縣長潘孟安牽著2名學童進場進行「棟對」揭幕儀式，學童充滿活力地用客家話朗朗唸讀，讓與會來賓沉浸於棟對之美。接著，在孩子們唱著10種語言的「生日快樂」歌聲中，一同切蛋糕，熱情洋溢的客家舞蹈也渲染了在場觀眾的心情。活動最後，潘孟安與貴賓們一同點燃砲火，歡慶百年校慶。

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潘孟安表示，在地文化與本土認同是教育的重要目標，縣府自籌新台幣1700萬元經費，以聚落紋理為設計校園改善工程的藍圖。包括尖炮城節慶民俗、棟對、傳統客庄建築、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台，走入五溝國小，即可看見五溝聚落的縮影，日後更將成為新春節慶「六堆祈福尖炮城」活動舉辦地。

「五溝傳統聚落特色融入校園。」五溝國小校長羅世杰表示，結合「靚靚五溝水」課程，讓學子從在地文化滋養中，學習自我在地文化價值，進而成為「走向國際」的世界公民。（編輯：郭諭儒）1101231