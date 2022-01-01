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2022年第一道曙光閃耀玉山群峰 驚豔阿里山遊客[影]

2022/1/1 08:13（1/1 10:42 更新）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）不畏寒流的遊客今天湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接西元2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從些許積雪的玉山群峰間躍出，遊客驚呼聲此起彼落。

2022阿里山日出印象音樂會清晨5時30分在祝山觀日平台登場，日出印象音樂會已連續舉辦20年，受COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情影響，今年只開放2500名民眾進場。

不過，阿里山國家森林遊樂區的對高岳觀景平台、祝山車站與小笠原山觀景平台，早就都擠滿不畏寒流遊客，頂著接近零度的氣溫，在「高青山」旋律中等待朝陽。

7時5分第一道曙光從積雪的玉山山脈間躍出，光芒四射，遊客紛紛拿起手機與相機捕捉美麗瞬間，互祝新年快樂。

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嘉義縣長翁章梁致詞表示，每次迎接日出最感動的時刻，就是太陽剛出來時，從攝氏一度的氣溫，到整個陽光射到你身上的時候，感覺只有兩個字「溫暖」，嘉義縣是一個溫暖的縣市，希望帶給所有人溫暖，嘉義是個風景漂亮的地方，值得大家一來再來。

嘉義縣文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，縣府今天邀請南韓國際聲樂家丁一憲、花腔女高蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團進行2小時演出，溫暖樂聲迴盪山中，陪伴民眾迎接2022年。（編輯：卞金峰）1110101

不少遊客1日湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從玉山群峰間躍出，遊客驚呼聲此起彼落。中央社記者蔡智明攝 111年1月1日
不少遊客1日湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從玉山群峰間躍出，遊客驚呼聲此起彼落。中央社記者蔡智明攝 111年1月1日
許多遊客1日湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從積雪的玉山山脈間躍出，光芒四射，遊客紛紛拿起手機與相機捕捉美麗瞬間，互祝新年快樂。中央社記者蔡智明攝 111年1月1日
許多遊客1日湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從積雪的玉山山脈間躍出，光芒四射，遊客紛紛拿起手機與相機捕捉美麗瞬間，互祝新年快樂。中央社記者蔡智明攝 111年1月1日
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