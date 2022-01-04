花蓮玉里蕎麥 躍上冰炫風成美味亮點

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花蓮玉里鎮一群農友成立雜糧產銷班種植蕎麥，種植面積123公頃，全數通過產銷履歷或有機驗證，奪下110年全國十大績優農業產銷班殊榮，麥當勞還曾推出蕎麥芝麻口味的冰炫風，就是來自玉里的蕎麥。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月4日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮玉里鎮一群農友種植的蕎麥，產銷班種植面積123公頃，全數通過產銷履歷或有機驗證，奪下110年全國十大績優農業產銷班殊榮，還曾成為麥當勞冰炫風的特殊口味。

玉里鎮雜糧產銷班第2班班長謝銘鍵接受中央社記者採訪表示，不是只有日本有蕎麥，台灣也有品質優良的蕎麥，雖然在台灣是冷門作物，但越要凸顯其優勢；蕎麥可以製作成蕎麥麵、拌醬、茶包等產品，甚至麥當勞還曾推出蕎麥芝麻口味的冰炫風，就是來自玉里的蕎麥。

謝銘鍵指出，過去大家吃到蕎麥大多是進口的，很少本土生產，因為響應政府雜糧轉作、「稻作四選三」政策，種植蕎麥後，發現非常適合花東的氣候，而且種植過程輕鬆，無需噴灑農藥、友善土地、作物對人體有益健康。

在玉溪地區農會協助下，有14個農友成立雜糧產銷班，種植面積從一開始的70公頃到目前123公頃；加上農政單位持續輔導，玉里鎮種植蕎麥面積達300、400公頃。

蕎麥收成後，要想辦法賣出去，於是他跑遍各大賣場，找所有有關蕎麥的商品及廠商，後來找到玉民公司同意與他們契作。謝銘鍵說，廠商願意多付出一些成本，採購台灣生產的好東西；農作物能銷出去，面積產能增加，農民才有機會賺大錢。

農糧署東區分署表示，水旱作物輪作不但可增加土壤肥力、減少農藥施用、降低農民生產成本，還可以達到農業及水資源的永續利用。由於蕎麥生育期間短、省工、容易栽培且病蟲害少，適合東部環境栽培，是稻田轉作雜糧的新選擇。

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農糧署東區分署說明，蕎麥常見的栽培種有兩種，一為韃靼種蕎麥，由於種子具有苦味，又稱為「苦蕎」，經脫殼深焙後，外觀色澤金黃，又稱「黃金蕎麥」具高優質營養價值，有較豐富的芸香苷，保健功能具特色，可加工製成蕎麥麵、餅乾、茶包等等多元產品。

另一種為普通種蕎麥，又稱「甜蕎」，籽實也可加工成相關產品，因甜蕎的花是白色帶點粉紅，成簇的形態十分好看，在冬季可作為兼具景觀、蜜源與綠肥等多功能，籽實脫殼後的蕎麥殼可做成枕頭，深受消費者喜愛。（編輯：郭諭儒）1110104