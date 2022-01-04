提供舒適旅遊環境 嘉義要打造全縣公廁100%特優

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嘉義縣發展觀光並因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，加強公廁清潔與消毒，改善老舊公廁設備；針對全縣1513間公廁評鑑，目前已1429座獲特優，比例達94.4%，環保局表示，目標要提升至100%特優。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月4日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣發展觀光，趁COVID-19疫情期間加強公廁清潔與消毒，改善老舊公廁設備，並針對全縣1513間公廁評鑑，目前已94.4%獲特優；環保局表示，目標要提升至100%特優，提供舒適旅遊環境。

嘉義縣環保局廢棄物管理科長顏瑞瑩今天接受中央社記者訪問表示，發展觀光並因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，環保局針對全縣1500多座公廁，要求管理單位加強清潔與消毒，並逐一評鑑。

顏瑞瑩說，經縣府評鑑特優公廁已達1429座，佔所有公廁比例94.4%，未來將持續改善，讓100%公廁都列為特優，提供遊客舒適旅遊環境，不因廁所髒亂，壞了出遊好心情。

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顏瑞瑩說，縣內33個旅遊熱點（阿里山國家森林遊樂區、奮起湖、布袋漁人碼頭、故宮南院、竹崎親水公園等）公廁，更是清消的重點，最近到嘉義縣的遊客，都可以感受到公廁很乾淨。

另外，嘉義縣府自民國108年起向環保署爭取到新台幣4700多萬元修繕經費，改善123座老舊公廁，汰換老舊便器、管線、洗手台、牆面及地面磁磚、通風系統、照明設備，並加入友善設施（扶手、緊急求救鈴）等，讓民眾如廁時明顯感受到煥然一新。（編輯：陳仁華）1110104